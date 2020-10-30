В Хабаровском крае из-под домашнего ареста пытались сбежать восемь человек Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае из-под домашнего ареста пытались сбежать восемь человек. Для этого нарушители попытались сломать электронные браслеты. Однако у них ничего не вышло, всех злоумышленников смогли задержать.

- При повреждении оборудования СЭМПЛ (либо нарушения установленных запретов) в ведомство поступает сообщение. В таких случаях специалисты действуют согласно инструкции. Нарушителей задержали, в отношении них передали исковые заявления в суд в целях возмещения нанесенного УИС ущерба. Также решается вопрос об изменении нарушителям меры пресечения на более строгую, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что за девять месяцев текущего года от контроля сотрудников УИИ попытались скрыться в общей сложности более 180 подучетных лиц. Установить их местонахождение удается в том числе благодаря тесному взаимодействии УИИ и сотрудников отделения розыска Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю.