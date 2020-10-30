Хабаровчан призовут оценивать благоустройство скверов Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровчан призовут оценивать благоустройство скверов. Такой поручение дал мэр Сергей Кравчук. Он намерен лично поговорить с жителями микрорайонов, выяснить, довольны ли они работой. На сегодняшний день в краевом центре готовы пять скверов, которые обустраивают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

- Сергеевский сквер расположен в поселке Березовка. Здесь осталось установить воркаут-площадку, скамейки и другие элементы благоустройства. На таком же уровне готовности находится территория в районе улицы Стрельникова. Благоустройство «Театрального сквера» завершится на выходных, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В сквере на улице Мате Залки только начнут монтировать лавки и урны. Зона отдыха рядом с заводом имени Серго Орджоникидзе готова на 100 процентов, идет оформление документов для сдачи объекта.