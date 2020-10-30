В Хабаровском крае создадут фонд поддержки одаренных детей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае создадут фонд поддержки одаренных детей. Этой темы коснулись участники пресс-конференции, которую провел глава региона по итогам первых 100 дней в должности. На сегодняшний день в регионе есть спортивная инфраструктура, однако не все талантливые дети, занимающиеся спортом, имеют возможность участвовать в соревнованиях за пределами края из-за отсутствия денег.

- Не все покрывается госфинансированием, многие вопросы решают с привлечением спонсорских средств. Выход здесь вижу в создании фонда поддержки талантливых детей, причем не только спортсменов. Поручение уже поступило в краевое министерство спорта. Структуру должны создать до конца года, - отметил Михаил Дегтярев.

Напомним, накануне, 29 октября, Михаил Дегтярев принял участие в торжественной церемонии открытия обновленного спорткомплекса. После капитального ремонта школьникам доступны занятия в универсальном, гимнастическом и тренажерном залах, в двух бассейнах. Отметим также, что в спорткомплексе одновременно могут находиться около 100 человек. Объект стал доступен и для маломобильных граждан.