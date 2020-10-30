Сергея Фургала ненадолго отпустят из СИЗО Фото: Правительство Хабаровского края

Сергея Фургала ненадолго отпустят из СИЗО. Экс-губернатора Хабаровского края отправят на обследование. Напомним, ранее сообщалось, что он жаловался на зрение, которое стало падать в последнее время. О ближайших планах сообщила Ева Меркачева, член ОНК города Москвы.

- Следователь отдал в СИЗО медицинские документы экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, так что теперь его скоро вывезут на обследование. В общем все не зря, - сообщила в своем аккаунте Ева.

Напомним, Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации заказных убийств. В одном из последних сообщений член ОНК города Москвы Марина Литвинович рассказала со слов Сергея Ивановича, что его в СИЗО не бьют, однако следователи его фактически лишили переписки, не дают разрешения на звонки и свидания с близкими. С чем это связано не уточняется.