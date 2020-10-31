Обстановка в Хабаровском крае 31 октября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон

Последний день октября – благодатное время для прогулок. Только не забудьте надеть теплый шарф! Фото: Евгения МОЛОТОВА

Циклон, наконец, оставил наш регион в покое, а прогнозы синоптиков становятся все более приятными. Бабье лето в крае заканчивается, но, как известно, у природы нет плохой погоды. А значит, в каждом времени года можно найти свои положительные стороны. Итак, что же предлагают нам специалисты Дальневосточного УГМС?

В Хабаровске 31 октября 2020 года ветренно и свежо. Осадков не ожидается. Температура ночью от -2ºС до 0ºС, днем от +7ºС до +9ºС, ветер юго-восточный 6-11 м/с.

В южных районах Хабаровского края 31 октября также без существенных осадков. Столбик термометра покажет ночью от -5ºС до +1ºС, днем от +5ºС до +11ºС, ветер южный, юго-западный 6-11 м/с.

В центральных районах – без существенных осадков, температура ночью от -10ºС до +2ºС, днем от +1ºС до +10ºС, ветер юго-западный 6-11 м/с.

И, наконец, в северных районах Хабаровского края – местами небольшие осадки, температура ночью от -10ºС до -1ºС, днем от -5ºС до +1ºС, ветер северный, северо-западный 6-14 м/с.

Радиационный фон в пределах естественных фоновых значений. Солнечная активность низкая. Магнитное поле Земли – спокойное.

Гидрологи отмечают продолжение снижения уровня Амура. Сегодня уровень воды у Хабаровска составляет 286 см. Температура воды 6,4 ºС. В течение двух суток ожидается спад уровня воды на 30-35 см.

За прошедшие сутки в Хабаровском крае выявлено 224 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 16062 случая заболевания.