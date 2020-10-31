В ЕАО стало меньше безработных

По официальным данным без работы в области чуть менее четырех тысяч человек Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Любопытные данные о количестве безработных в ЕАО озвучили на сайте правительства области. По официальным данным число жителей области, состоящих на учете в центрах занятости населения ЕАО, снизилось на 6,3 %. Такая положительная тенденция отметилась впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции. Как отмечают в пресс-службе правительства ЕАО, четверть всех жителей, потерявших работу лишились ее именно из-за коронавируса.

Всего за истекший период обращений за предоставлением государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы было 7400, из них более 5000 – через портал «Работа в России».Как отметила начальник управления трудовой занятости населения правительства области Татьяна Павленко, во многом увеличение обращений было связано именно с внедрением службой занятости населения онлайн-сервиса регистрации граждан в качестве безработных и временным увеличением размеров пособия по безработице.