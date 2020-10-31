Новый детский сад в селе Гаровка-2 Хабаровского района должны сдать уже в декабре

Как рассказал в ходе недавней пресс-конференции врио губернатора Михаил Дегтярев, сдать детский сад планируют уже в конце 2020 года Фото: Правительство Хабаровского края

Реализация национального проекта «Демография» в Хабаровском крае находится в активной фазе. В рамках проекта в регионе возводится четыре новых объекта. Один из них, детский сад рассчитанный на 110 мест в селе Гаровка-2. Как рассказал в ходе недавней пресс-конференции врио губернатора Михаил Дегтярев, сдать детский сад планируют уже в конце 2020 года, а в новом, 2021 году он примет своих первых воспитанников, среди которых будет и ясельная группа для малышей до трех лет. Всего же групп будет шесть.

Также ударными темпами ведется строительство еще трех детских садов в селах Мирное, Матвеевка и в Комсомольске-на-Амуре.

- До конца 2021 года планируется построить семь дошкольных учреждений, - рассказал Михаил Дегтярев. - Есть и проблемные объекты. Так проект детсада для села им. Полины Осипенко будет дорабатываться. К строительству планируется приступить уже в 2021 году, причем для этого будут аккумулированы как краевые, так и федеральные деньги.