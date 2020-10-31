В Хабаровске под инфекционный госпиталь переоборудуют общежитие для врачей

Ситуацию с коронавирусом обсудили в краевом правительстве Фото: Правительство Хабаровского края

Несмотря на все меры, которые принимают краевые власти в Хабаровском крае продолжается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. По состоянию на утро 31 октября число зарегистрированных случаев заболевания составило 16062. На этой неделе край преодолел психологически важную отметку в 200 заболевших в день. Существующий в крае коечный фонд заполнен на 95%.

- Структура заболевших принципиально не меняется, - отметили в пресс-службе краевого правительства. - Продолжается рост числа заболевших среди медиков, специалистов банковского сектора, торговли, общественного транспорта.

По состоянию на сегодняшний день в Хабаровском крае развернуто 2495 мест для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Больше всего мест в больницах Хабаровска – 1450. Полностью коечный фонд занят в городской больнице № 2 им. Матвеева, ККБ №2, городской больнице №11, родильном доме №2. Загруженность коечного фонда в Хабаровске достигла отметки 95%. В связи с этим краевые власти приняли решение развернуть инфекционный госпиталь в здании общежития института повышения квалификации врачей, которое расположено на территории краевой клинической больницы №1. Туда будут направлять пациентов, которым не требуется кислородная терапия.

- В общежитии на трех этажах можно развернуть в общей сложности 105 коек, - отметила ректор института повышения квалификации специалистов здравоохранения Галина Чижова. - В каждой комнате имеется душевая кабина и туалет, что позволит сократить контакты людей на общей территории. Общежитие осмотрели специалисты первой краевой больницы. Мы готовы начинать работу.