Власти Комсомольска-на-Амуре в этом году не смогли отремонтировать все дороги

Власти Комсомольска вынуждены вернуть часть бюджетных денег, выделенных на ремонт дорог обратно в федеральную казну.

Власти Комсомольска вынуждены вернуть часть бюджетных денег, выделенных на ремонт дорог обратно в федеральную казну. На улицы 66-го квартала, среди которых Бульвар Юности, Аллея Труда, переулок Проезжий и улица Гагарина, так и не нашлось подрядчика, готового выполнить ремонтные работы. Денежные средства – 54 миллиона рублей поступили в Город юности в конце августа. Поэтому городские власти не успели оперативно определить организацию-подрядчика. Строго говоря, и выбирать было особенно не из кого – большая часть дорожно-строительных компаний уже набрала объемов работ по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Аварийно-восстановительные работы успеют сделать только на участке на улице Дикопольцева. Средства, выделенные на ремонт остальных улиц по этому лоту, к сожалению, перенести на следующий год невозможно, так как они выделены именно на этот. Вернутся ли они в 2021-м или нет - пока неясно. На аукцион никто из подрядчиков не вышел, - рассказали в администрации Комсомольска.