В инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре отслужили молебен во здравие Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Торжественная служба прошла накануне в КГБУЗ «Городская больница №4» города Комсомольска-на-Амуре. Настоятеля собора Казанской иконы Божьей Матери протоиерея Сергея Горского пригласило для богослужения руководство больницы. Уже десять дней, с 21 октября учреждение перепрофилировано под инфекционный госпиталь, сейчас оно полностью готово к приему больных коронавирусной инфекцией.

В православной традиции полагается проведение чина молебного пения перед началом всякого благого дела. Святой отец благословил медицинский персонал на подвижнический труд в деле врачевания инфекции, помолился о здравии болящих, прочел молитву о прекращении морового поветрия.

Напомним, накануне краевые власти приняли решение о перепрофилировании в инфекционный госпиталь общежития для врачей, проходящих курсы повышения квалификации в краевой столице.