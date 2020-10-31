В Хабаровском крае началась регистрация на «Форум молодых семей»

Старт «Форума молодых семей» запланирован на 16 ноября 2020 года. Но, все желающие принять участие в мероприятии уже сейчас могут подать заявки на участие. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в этом году форум, как и многие другие общественные мероприятия, пройдет в режиме онлайн. Участники в течение пяти недель смогут посетить различные мастер-классы, тренинги и лекции о личностном росте, воспитании детей, формах семейного досуга, межличностных отношениях.

- Принять участие в форуме могут любые семьи и даже те, кто только планирует создавать новую ячейку общества. Отметим, что понятие «молодая семья» относится к возрасту семьи, а не участников. Те, кто решит присоединиться к форуму смогут не только смотреть лекции и общаться со специалистами в онлайн формате, но и выполнять практические задания, за которые будут начисляться конкурсные баллы, - комментируют в главном управлении внутренней политики.

Участники получат специальные раздаточные боксы со всеми необходимыми материалами.

Для взаимодействия будет создан общий чат, где семьи смогут обмениваться опытом, а также найти новых друзей и единомышленников. По итогам форума и полученных за выполнение заданий баллов будут определены самые активные участники, которые в качестве приза получат путевки на специальную смену «Семья на каникулах» и отправятся на новогодние праздники в КДЦ «Созвездие».

Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию можно в Instagram-аккаунте или на сайте форума. Регистрация заканчивается 6 ноября.