Михаил Дегтярев в Комсомольске оценил ремонт дорог

Проект «Дорожная сеть» является составной частью нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Фото: Правительство Хабаровского края

Проект «Дорожная сеть» является составной частью нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках проекта работы выполнены на 20 объектах улично-дорожной сети. Общая протяженность отремонтированных дорог составила около 21 километра. Объем финансирования этих мероприятий – 505,6 миллиона рублей, из них 450 миллионов рублей - средства федерального бюджета, а еще около 50– краевого. Доля затрат казны Комсомольска-на-Амуре составила шесть миллионов рублей.

Сейчас весь запланированный объем ремонта практически полностью завершен. Дополнительно организованы работы по подъему крышек смотровых колодцев.

До 2024 года по региональному проекту «Дорожная сеть» во втором по численности населения городе Хабаровского края протяженность приведенных в нормативное состояние автодорог составит 170 километров.

Высокую оценку дал Михаил Дегтярев и реконструкции Комсомольского шоссе. Сейчас там идет работа над созданием дорожной инфраструктуры: установка освещения, светофоров, разметки и дорожных знаков.