Под Хабаровском творчески отметят день рождения белого медведя Хабара Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Под Хабаровском творчески отметят день рождения белого медведя Хабара. В этом году самому большому питомцу зоосада «Приамурский» 15 ноября исполняется шесть лет. В честь такого события с 1 по 15 ноября организуют конкурс «Сказание о белом медведе Хабаре».

Среди номинаций «Давай наполним сказку былью» (литературная) - сказки собственного сочинения, стихи о медведе, «В уютной сказочной стране» (кроссворд) - кроссворд, посвященный белому медведю, «Путешествие в мир сказок» - в этой номинации принимают буктрейлеры (видеоролики в любом жанре - мультфильм, видеофильм, музыкальный клип, рекламный ролик) о белом медведе. Также определят победителей в номинациях «Сказки я читать люблю!» - видео, где ребенок (группа детей) рассказывает сказку про белого медведя и «Сказки гуляют по свету».

- Положение о конкурсе по ссылке. Работы принимают по адресу: zoosad2013@mail.ru, - прокомментировали в зоосаде.