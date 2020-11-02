О темах и датах итогового сочинения по русскому языку рассказали в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

О темах и датах итогового сочинения по русскому языку рассказали в Хабаровском крае. Школьникам предложат поразмышлять на тему исторических событий, взаимоотношений с семьей и сверстниками, открытий, способных изменить мир. Основной срок написания итогового сочинения в этом учебном году - 2 декабря. Тем, кто получит неудовлетворительный результат, или не придет на сочинение по уважительным причинам, дадут возможность исправить ситуацию в резервные даты - 3 февраля и 5 мая 2021 года.

- Выпускники регистрируются для участия в итоговом сочинении и изложении в своих образовательных организациях. Заявления принимают не позднее, чем за две недели до проведения испытания - до 18 ноября, - отметили в региональном минобре.

Среди предложенных тем «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения», «Время перемен» и «Разговор с собой». Конкретные темы сочинений для региона станут известны не позднее, чем за 15 минут до начала работы.