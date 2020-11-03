В Хабаровском крае открыли новый сквер для молодоженов ФОТО: краевое минЖКХ

В Хабаровском крае открыли новый сквер для молодоженов. Новая общественная территория появилась в Бикине. Работы по благоустройству выполнили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». К слову, это уже пятая площадка в городе, обновленная по этому нацпроекту.

- Ранее в городе сделали сквер «Я люблю Бикин», парадную площадку у Мемориала боевой Славы и две пешеходные зоны. На работы муниципалитету выделили больше 16 миллионов рублей из федеральной казны, - рассказали в краевом минЖКХ.

Во время работы в сквере для молодоженов поменяли старое покрытие на брусчатку, провели освещение, установили уличные лавки, урны, декоративные вазоны для цветов. На площадке посеяли газон и высадили кусты сирени. Также в сквере обновили арт-объект в форме дерева для замков новобрачных и установили новую парковую беседку.