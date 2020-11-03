В Хабаровском крае на трассе случилась авария со смертельным исходом Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Хабаровском крае на трассе случилась авария со смертельным исходом. По предварительной информации, происшествие произошло на 174 километре автодороги Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск -на- Амуре. Машина Toyota Corolla Axio ехала со стороны села Лидога в сторону Хабаровска. Водитель не обеспечил контроля над управлением авто, не справился с управлением, иномарка съехала в левый кювет по ходу движения и опрокинулась.

- В результате аварии пассажир получил травмы и впоследствии от полученных травм скончался в районной больнице в селе Троицкое, - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

Автолюбителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования дорожных знаков и сигналов светофоров. Пожалуйста, уважайте других участников дорожного движения, будьте предельно внимательны.