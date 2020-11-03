В Хабаровске придумали, как оригинально украсить новогодний городок в парке «Динамо» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске придумали, как оригинально украсить новогодний городок в парке «Динамо». Площадку уже начали готовить, придерживаясь новой концепции иллюминации. Кроме этого на территории парка появятся персонажи советских и зарубежных мультфильмов - Карлсон, Машенька и Медведь, три богатыря, кот Леопольд, Губка Боб Квадратные Штаны и другие.

- Для детей зальют две большие ледовые горки и сделают три снежных, но поменьше. На центральной аллее установят большую елку, ближе к стадиону, как и всегда, встанет большой Гулливер, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Появится новое «звездное небо» - яркая иллюминация над центральной аллеей и прилегающим к ней путям. Гирлянды с диодами нового образца дают в несколько раз больше света. На центральной аллее иллюминация будет только над пешеходной зоной. До конца ноября проведут подготовительные работы. Елку высотой 23 метра установят в первой декаде декабря, позже завезут лед и игровое оборудование. Сдать городок планируют в 20-х числах декабря.