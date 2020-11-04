Пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девочку в ЕАО и сбежал

Мужчина пытался спрятать авто, но его быстро нашли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смертельная авария произошла 3 ноября в селе Найфельд. Мужчина сбил подростка около 20:20 часов, девочка от полученных травм скончалась на месте. Водитель с места ДТП сбежал, но оставил регистрационный номер авто.

Во время задержания водитель был пьян, вероятно, в таком состоянии он сел за руль. Мужчина пытался спрятать авто, но его быстро нашли. В момент смертельной аварии в машине находились пассажиры, которые выступили свидетелями.

- В действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Еврейской автономной области.

Максимальное наказание по статье - от 5 до 12 лет колонии.