В аптеки Хабаровского края завезут крупную партию антибиотиков

Медики предупреждают, что применять антибиотики можно только после назначения врача Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровском крае до конца недели восполнят нехватку антибиотиках в аптеках. На «Дальхимфарме» произвели почти 6,5 тысячи упаковок препарата «Левофлоксацин». Он применяется, в том числе, при лечении пациентов с COVID-19.

- Антибиотик уже поступил в аптечные сети. Новые поставки ожидаются в течение нескольких дней, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Препарат поставлен в медучреждения края: городскую больницу №2 Хабаровска, №4 Комсомольск-на-Амуре, Князе-Волконскую районную больницу, краевую клиническую больницу №2.

В аптеки сети «Фармация» поставили 1344 упаковок левофлоксацина. Купить препарат можно в Комсомольске-на-Амуре, селе Лермонтовка, поселке Переяславка, городах Бикин, Вяземский, поселке Чумикан.

В Хабаровске продажи организованы в аптеках сети «Фармация» по адресам: улица Ленина, 44, Муравьева- Амурского,8, Рокоссовского, 23, Джамбула,4, Карла Маркса,144, Гагарина,36, Адмиральская,25, Льва Толстого, 10, Амурский бульвар, 49.

Партия препарата 5 ноября поступит в сеть аптек «Монастырев».

Медики предупреждают, что применять антибиотики можно только после назначения врача.