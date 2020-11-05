В День народного единства в Биробиджане провели флешмоб с зарядкой Фото: Правительство ЕАО

В День народного единства в Биробиджане провели флешмоб с зарядкой. Участники акции собрались на площади Ленина и выстроились в фигуру в форме сердца. Среди участников были молодежь и общественные деятели, а также представители власти.

- До начала акции участники сделали зарядку, чтобы согреться и взбодриться. Потом они взяли в руки белые, синие и красные шары и выстроились «сердцем». Именно эта фигура стала символом единения всех народов, проживающих на территории Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

В условиях пандемии такой формат празднования был одним из предпочтительных. Мероприятие заняло мало времени, участники находились на достаточно большом расстоянии друг от друга и не контактировали между собой. В праздничный день также на пешеходном участке улицы Шолом-Алейхема активисты раздавали жителям и гостям города памятные ленты в цветах российского флага, рассказывали о том, что за праздник отмечают в стране 4 ноября.