В Биробиджане продолжит работать осенняя сельскохозяйственная ярмарка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Биробиджане продолжит работать осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Ранее власти анонсировали, что ярмарку закроют 1 ноября, однако мнение изменилось, теперь покупателей приглашают за товарами 7 и 8 ноября. Торговые места будут находиться на автомобильной стоянке рынка, проспект 60-летия СССР, 1.

- Напомним, сельскохозяйственная ярмарка начала свою работу с 19 сентября. Продлить срок ее работы решили по многочисленным просьбам горожан, - рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый.

На ярмарке можно будет купить продукцию местного производства. Торговцы привезут продукцию, выращенную местными огородниками и фермерами, со всех муниципальных районов Еврейской автономной области.

Жителям региона напоминают о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это необходимая мера безопасности, направленная на минимизацию рисков распространения новой коронавирусной инфекции.