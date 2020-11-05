План по сбору икры перевыполнили рыбоводные заводы Хабаровского края Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

План по сбору икры перевыполнили рыбоводные заводы Хабаровского края. Как сообщили в Амурском филиале ФГБУ «Главрыбвод», в общей сложности собрали и заложили на инкубацию 77,1 миллиона штук, при плане по сбору 60,1 миллиона. В целом выполнение плана по сбору икры составило 128 процентов.

Специалисты отмечают, что путина 2020 года за последние четыре года стала одной из самых результативных для рыбоводных заводов. Аналогичный объем икры собрали в 2016 году, когда на инкубацию заложили 81,6 миллиона штук.

К слову, в ведомстве также рассказали, что на Анюйском, Гурском и Удинском рыбоводных заводах обеспечили присутствие государственных инспекторов. Они охраняли подходы кеты от браконьеров. В работе также задействовали беспилотный летательный аппарат.