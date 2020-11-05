В Хабаровске открыли для проезда улицу Шелеста Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске после капитального ремонта открыли для проезда улицу Шелеста. Рабочие убирают строительный мусор, занимаются благоустройством территории. Бригады дорожников полностью уйдут с трассы в ближайшие дни.

- Дорогу на улице Шелеста обновили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На работы потратили 208 миллионов рублей. После ремонта дорога протяженностью в 1,6 километра стала четырехполосной, на ней установили современное освещение, остановочные павильоны, тротуары и ливневую канализацию, - рассказали в пресс -службе городской администрации.

После капремонта пропускная способность дороги по улице Шелеста возросла вдвое. Здесь все предусмотрели для комфортного автотрафика, например, сделали переходно-скоростную полосу на примыкании трассы к улице Воронежской, чтобы избежать заторов на перекрестке по улице Воронежской перед Шелеста - по направлению к центру города.