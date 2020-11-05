На водителя, сбившего девочку и скрывшегося после аварии, завели дело в ЕАО Фото: Олег ЗОЛОТО

На водителя, сбившего девочку и скрывшегося после аварии, завели дело в ЕАО. Ранее сообщалось, что происшествие случилось 3 ноября на одной из улиц села Найфельд. Водитель легкового авто, будучи нетрезвым, управлял автомобилем, выехал за пределы дороги и насмерть сбил девочку-подростка.

- После аварии мужчина скрылся с места происшествия. Однако правоохранители смогли его найти. Нарушителем оказался 26-летний парень. Ему предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

На сегодняшний день расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.