В Хабаровском крае создадут организацию по развитию племенного животноводства Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае создадут организацию по развитию племенного животноводства. К работе ветеринары и зоотехники приступят в конце 2020 года, но в полную силу специалисты племсервиса заработают в 2021 году. Предприятие будет заниматься хранением и реализацией семени животных-производителей, выполнять роль регионального информационно-селекционного центра и лаборатории селекционного контроля качества молока.

На сегодняшний день 90 процентов крупных сельхозпредприятий края для воспроизводства поголовья используют искусственное осеменение. Благодаря «Хабаровскплемсервис» смогут обеспечить потребность сельхозпроизводителей в племенной биопродукции для осеменения маточного поголовья животных, - рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Закупать материал планируют оптом. К слову, сельхозпроизводителям не надо будет платить за доставку, хранение семени племенных быков различных пород и жидкий азот.