В Хабаровске долгострой на улице Алексеевской сдадут раньше намеченного срока Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске долгострой на улице Алексеевской сдадут раньше намеченного срока. Достройку собираются закончить до 20 ноября. На сегодняшний день на 100 процентов завершено благоустройство придомовой территории. Рабочие высадили молодые деревья, установили мусорный контейнер капсульного типа, смонтировали детскую и спортивную площадки, заасфальтировали проезды и обустроили тротуар. В доме подключены коммуникации, запущено отопление.

- Замечаний к качеству нет ни у дольщиков, ни у администрации. К слову, отметить новоселье дольщики смогут до Нового года. Чтобы это случилось, решают вопросы по вводу в эксплуатацию здания, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, новый застройщик начал работу на объекте 27 апреля 2020 года. Дом рассчитан на 68 квартир эконом-класса: четыре - трехкомнатные, 24 «двушки» и 20 однокомнатных. Жилье строители сдадут «под ключ» - с ремонтом, но девять квартир по просьбе дольщиков останутся без отделки.