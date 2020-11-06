План по капремонту в Хабаровском крае выполнили, несмотря на пандемию Фото: Олег УКЛАДОВ

План по капремонту в Хабаровском крае выполнили, несмотря на пандемию. Специалисты отмечают, что на сегодняшний день работы выполнили на 70 процентов. Об этом сообщили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

В целом капремонт идет по графику. Срывов в работе удалось избежать благодаря тому, что регоператор провел аукционы еще в прошлом году и по всем домам заранее заключил договоры с подрядчиками.

Отметим также, что большинство работ подходит к концу. В 280 домах пока еще продолжается капремонт. Еще более чем по тысяче домов объявили аукционы. Основная часть из них войдет в план на следующий год. Специалисты отмечают, что в 2020 году на прежнем уровне осталась собираемость платежей на капремонт. С 2014 года на общий счет регоператора поступило 6,6 миллиарда рублей, еще 105,4 миллиона рублей хранится на спецсчетах.