Мэры Хабаровска и Ниигаты обсудили перспективы сотрудничества Фото: Администрация Хабаровска

Мэры Хабаровска и Ниигаты обсудили перспективы сотрудничества. Встречу провели по видеоконференцсвязи. К слову, в этом году 55 лет, как между городами налажены побратимские отношения.

В приветственной речи господин Накахара отметил, что коронавирусная инфекция кардинально изменила планы празднования юбилейного года дружбы Хабаровска и Ниигаты. Он также отметил, что после стабилизации эпидемиологической обстановки приложит все усилия к возобновлению прямых авиарейсов из Ниигаты в Хабаровск и наладит обмены молодежными делегациями.

- Мэр Хабаровска отметил, что в краевой столице провели разнообразные культурные мероприятия, посвященные юбилею побратимских связей. Например, прошел 53-й фестиваль японского кино, состоялась ежегодная выставка детских рисунков «Мой город». В ноябре в музее истории Хабаровска откроется выставка, также состоится онлайн-семинар по туризму, который проведет автор популярных в Японии путеводителей о Хабаровске и Владивостоке, - рассказали в пресс-службе мэрии.