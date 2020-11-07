В Хабаровском крае систему 112 адаптировали для глухих и незрячих

Диспетчеры сразу получат данные об особенном абоненте: его проблемах со здоровьем, а также наиболее вероятном местонахождении Фото: Правительство Хабаровского края

Система экстренных вызовов 112 в Хабаровском крае стала доступнее для людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению. Как сообщили в пресс-службе правительства края, в случае нарушения речи и глухоты общаться с оператором человек сможет через SMS. А незрячий – нажатием одной специальной запрограммированной кнопки на мобильнике или полным набором номера 112. При этом оператору сразу поступит информация об особенностях здоровья пациента, его местоположении.

Однако для того, чтобы такие сведения были доступны диспетчерам, контактные данные особенного абонента должны быть внесены в базу. Этот вопрос решается через местные отделения Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых. Список граждан с ограниченными возможностями пока пополняется.

Для более эффективного взаимодействия с особенными абонентами, диспетчеры проходят специальные обучающие курсы.