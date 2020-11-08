В правительстве Хабаровского края помогут военным с ремонтом жилых домов Фото: Правительство Хабаровского края

В поселке Парин живут около 6 тысяч человек, он расположен в 50 километрах от Комсомольска-на-Амуре. Михаил Дегтярев побывал здесь во время своей очередной поездки по районам Хабаровского края.

Одной из особенностей поселка является то, что здесь дислоцируется самая отдаленная войсковая часть главного управления Министерства обороны РФ. Военные и их семьи живут в пятиэтажных домах, которым в этом году исполняется от 40 до 50 лет.

- Сейчас в гарнизоне столкнулись с проблемой включения в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края. - Сбор взносов был отлажен лишь в текущем году, и по этой причине НКО «Региональный оператор – Фонд капремонта МКД в Хабаровском крае» поставил гражданские строения поселка Парин в график ремонта на 2033 год.

Тем не менее некоторые строения необходимо привести в порядок уже сейчас. Михаил Дегтярев дал поручение соответствующему министерству проконтролировать решение этой проблемы.