В Хабаровском крае обновили площадь Славы и пешеходную зону ФОТО: министерство жилищно-коммунального хозяйства края

В Хабаровском крае обновили площадь Славы и пешеходную зону. Работы провели в поселке Горин Солнечного района в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На ремонт выделили деньги из федерального, краевого и местного бюджетов - в общей сложности более пяти миллионов рублей.

- Вместо старого покрытия из железобетонных плит на площади Славы уложили плитку, а дорожки и тротуары заасфальтировали. Отремонтировали стелу, посвященную защитникам Отечества. В ее основание вмонтировали специальный короб под газовый баллон для «вечного огня», - рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Также отремонтировали пешеходную часть Центральной улицы, заменили старое изношенное покрытие из железобетонных плит, выровняли тротуары. Напомним, до конца года в крае по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» собираются благоустроить 118 общественных территорий.