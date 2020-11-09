В Хабаровске запретили пассажирам ездить без маски в трамваях и троллейбусах Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске запретили пассажирам ездить без маски в трамваях и троллейбусах. Новые правила вступили в силу с 9 ноября. Цель акции - привить горожанам привычку соблюдать масочный режим в горэлектротранспорте.

- Суть нового правила проста: подвижной состав отправится в путь, если 100 процентов пассажиров находятся в масках. Автобусы, трамваи и троллейбусы - это места скопления большого количества людей, игнорировать масочный режим здесь просто недопустимо, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

К слову, кондукторы готовы к тому, что на первых порах могут возникать конфликтные ситуации. Если споры будут особо жаркими, на помощь придет водитель. В мэрии также полагаются на сознательность других пассажиров, которые заботятся о своем здоровье и благополучии окружающих, а потому поддержат экипаж.