В ЕАО выплатили подтопленцам более 39 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ЕАО выплатили подтопленцам более 39 миллионов рублей. Деньги получают пострадавшие от водной стихии в 2020 году. Напомним, по данным на 6 ноября, общее число пострадавших от наводнения жилых помещений - 509. Они находятся в восьми населенных пунктах, расположенных в Смидовичском, Ленинском и Биробиджанском районах, а также в Биробиджане.

- Подтопленные дома обследовали на пригодность шесть муниципальных межведомственных комиссий. Непригодными для проживания в итоге признали 368 жилых помещений. В 110 постройках нужен капитальный ремонт, 31 помещение признали пригодным для проживания или его собственники отказались от обследования, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

На сегодняшний день собственникам обследованных домов рассказали о мерах государственной поддержки. Также объяснили, что с заключением комиссии, подтверждающим, что дом признан непригодным или подлежащим капитальному ремонту, надо обратиться в межведомственную комиссию по утрате жилья, после - в МФЦ.