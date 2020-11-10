Санобработку общественного транспорта усилят в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Санобработку общественного транспорта усилят в Хабаровске. Это необходимая мера в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Согласно предписаниям, обеззараживание всех поверхностей, с которыми контактируют пассажиры в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов, проводят в перерывах между рейсами. По окончании смены обрабатывают салоны от пола до потолка.

- Напомним, обеззараживать пассажирский транспорт в краевой столице начали еще в марте. Тогда пандемия COVID-19 только набирала обороты. Тогда же администрация Хабаровска начала проверки того, как перевозчики реализуют эти профилактические меры, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Перевозчики несут затраты в связи с дезинфекцией. Чтобы помочь им, в администрации Хабаровска провели муниципальный конкурс среди городских транспортных предприятий на получение субсидии. В нем участвовали 13 предпринимателей, из которых 12 прошли конкурсный отбор и получили материальную помощь. В общей сложности она составила 1,5 миллиона рублей.