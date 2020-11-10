Власти Хабаровского края намерены активнее привлекать бизнес к малоэтажному строительству Фото: Правительство Хабаровского края

Власти Хабаровского края намерены активнее привлекать бизнес к малоэтажному строительству. Краевой минстрой по поручению Михаила Дегтярева планирует расширить пул компаний, работающих в этом направлении.

- Климатические и логистические условия региона непростые. Это накладывает ряд ограничений. Везти стройматериалы для возведения сооружений в некоторые районы Хабаровского края стоит дорого, а если брать в расчет короткий строительный сезон, то часто просто нецелесообразно. Приходится искать альтернативные решения, - отметил Алексей Дубов, начальник управления строительства объектов краевой и муниципальной собственности.

Речь в том числе идет о применении металлоконструкций для строительства жилья и административных зданий из быстровозводимых модулей по финской технологии. Особенно это актуально для отдаленных территорий. Пока надежды возлагают на Хабаровский домостроительный завод, потенциал которого лично оценил глава региона Михаил Дегтярев. Предприятие сможет поставить в отдаленные районы уже готовые конструкции, которые можно просто и быстро смонтировать.