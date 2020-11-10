Вторая учебная четверть в Хабаровских школах началась без нареканий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вторая учебная четверть в Хабаровских школах началась без нареканий. Обучение продолжается в очном формате с соблюдением противоэпидемических мер. Потоки учащихся по-прежнему разводят, на входах в школы измеряют температуру. Также в учебных заведениях корректируют расписание занятий и графики работы школьных столовых.

- В целях профилактики помещения ежедневно проветривают, обрабатывают поверхности столов в классах, а конце недели устраивают генеральные уборки, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что за тем, как идет образовательный процесс, пристально следят специалисты городского профильного управления. Если заболеваемость среди учеников и преподавателей будет расти, будут принимать экстренные решения. Однако о переходе на дистанционное обучение пока речи не идет.