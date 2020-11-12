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Хабаровчане пожаловались на качество реагентов, рассыпанных по дорогам

Проверку проводят работники прокуратуры
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчане пожаловались на качество реагентов, рассыпанных по дорогам

Хабаровчане пожаловались на качество реагентов, рассыпанных по дорогам

Фото: Алексей ФОКИН

Хабаровчане пожаловались на качество реагентов, рассыпанных по заснеженным дорогам. По данному факту работники прокуратуры уже проводят проверку. По предварительной информации, поводом для нее стала информация, опубликованная в интернете.

- В сообщении говорилось о некачественных реагентах, используемых в краевой столице для обработки улично -дорожной сети. Применение указанных реагентов, по мнению местных жителей, вредит домашним животным, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры.

Цель проверки - дать оценку деятельности органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций. Также определят ответственных за приобретение реагента и содержание улично- дорожной сети города. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Напомним, реагенты рассыпали на дорогах в связи с выпавшим накануне снегом и образованием гололеда.