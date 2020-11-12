В Биробиджане детей «спасают» от прогулок по тонкому льду Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Биробиджане детей «спасают» от прогулок по тонкому льду. Спасатели реагируют на сообщения неравнодушных граждан о том, что несовершеннолетние находятся на водоемах. Информацию передают по номеру «112», присылают фотографии в социальной сети. Сотрудники чрезвычайного ведомства и полицейские выезжают по указанным адресам, чтобы предотвратить трагедии.

- С детьми проводят разъяснительную беседу. Инспекторы записывают контактные данные ребенка и класс, в котором он обучается. На следующий день в этом классе организуют занятие. Детям рассказывают об опасностях выхода на тонкий лед, показывают фильмы и ролики на эту тему, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Родителей убедительно просят также рассказывать своим детям о правилах безопасности, занять их делом или занятиями на кружках и секциях, чтобы минимизировать возможность выхода на лед.