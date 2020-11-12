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Мэр Хабаровска предложил украсить фасады зданий масштабными граффити

В администрации города уже определили около 40 поверхностей для нанесения рисунков
Александр ШТААЛЬ
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Мэр Хабаровска предложил украсить фасады зданий масштабными граффити

Мэр Хабаровска предложил украсить фасады зданий масштабными граффити

Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил украсить фасады зданий масштабными граффити. В администрации города уже определили около 40 поверхностей для нанесения рисунков. Такие планы на 2021 год наметили после осмотра очередного арт-объекта - на доме №43 по улице Ленина появилось «Фортепиано».

- Дизайнеры в своей работе переосмыслили знаменитую фотографию Анатолия Егорова, названную им «Музыкальный момент». Ее сделали 27 апреля 1945 года в Бреслау во время штурма этого города. На фото экипаж танка ИС-2 №537: бойцы слушают, как заряжающий Борис Калягин играет на фисгармонии, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В планах на следующий год украсить два дома. Адреса и эскизы будут утверждать комиссионно, через общественное обсуждение. Рисунки могут быть на патриотическую тематику, на тему дальневосточной природы и об истории города.