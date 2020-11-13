В зоосаде под Хабаровском стартовала акция по изготовлению кормушек для птиц Фото: Евгения ГУСЕВА

В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском стартовала акция по изготовлению кормушек для птиц. Она поможет напомнить людям о том, что пернатых зимой надо подкармливать. О начале мероприятия объявили вчера, 12 ноября, в «Синичкин день».

- Акцию проводят при поддержке Симбирского отделения Союза охраны птиц России. В зоосаде ее проводят ежегодно. С 12 ноября на территории учреждения посетители смогут научиться изготавливать эко-кормушки для птиц, кормить пернатых, участвовать в интерактивных познавательных мероприятиях. Сотрудники зоосада расскажут, какие птицы проводят зиму в Приамурье, чем можно угостить пернатых, - рассказали в краевом минкульте.

Горожан призывают не забывать о том, что птицам тоже непросто пережить зиму. Не забывайте подкармливать пернатых. К слову, в эту работу активно включаются школьники.