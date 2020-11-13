В Хабаровском крае разработают программу по автобусному туризму Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае разработают программу по автобусному туризму. К работе привлекут местных туроператоров. Этот вопрос в числе прочих обсудили представители министерства транспорта и дорожного хозяйства края и российского сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

- Также обсуждали вопросы развития маршрутной сети авиаперелетов внутри региона, повышения качества предоставляемых транспортных услуг, развития туристского потенциала края. В планах провести цифровизацию местных автовокзалов, - рассказали в краевом минтрансе.

Со своей стороны сервис «Туту.ру» готов участвовать в разработке типового сайта или обновлении действующих сайтов автовокзалов, усовершенствовать модуль по продаже билетов на межмуниципальные и междугородние автобусы через интернет.

Предпринимаемые меры позволят вывести работу перевозчиков и автовокзалов на новый уровень сервиса, дать пассажирам новые возможности для получения транспортных услуг.