Крематорий в Хабаровске готов перейти на круглосуточный режим работы Фото: Администрация Хабаровска

Крематорий в Хабаровске готов перейти на круглосуточный режим работы. На сегодняшний день коллектив всех смен полностью укомплектован и усилен одним машинистом, все оборудование работает исправно. Пока рабочий процесс идет согласно графику шесть дней в неделю. Ежедневно осуществляют порядка 15 кремаций.

- В последнее время отмечают рост числа заявок на проведение кремаций, поступающих из Амурска, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска, - рассказал начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ Александр Нимчук. - В ноябре по просьбам хабаровчан МУП «Спецкомбинат» приступил к внедрению опыта своих коллег из западных регионов России. Речь идет об изготовлении внутренних экранов для гробов из оргстекла.

Такие экраны делаются по индивидуальным заявкам в соответствии с необходимыми параметрами. Изготавливать ритуальный атрибут начинают в день поступления обращения от заказчика.