В Хабаровске проходит предновогодняя социальная акция Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске проходит предновогодняя социальная акция «Растопи льдинку в сердце». Она стартовала 10 ноября и продлится до 18 декабря. Напомним, впервые благотворительный марафон провели в 2007 году для воспитанников подростково-молодежных и военно-патриотических клубов из многодетных, малообеспеченных и находящихся в социально опасном положении семей.

- Более сотни ребят уже обратились в своих посланиях к Деду Морозу и попросили волшебника о праздничных подарках. Примерить на себя роль великого сказочного героя и исполнить детские мечты может каждый, - подчеркнула главный специалист городского центра по организации досуга детей и молодежи Надежда Осипенко.

Желающих поучаствовать в акции просят обращаться непосредственно в центр или позвонить, чтобы узнать о пожеланиях ребят. Более подробная информация на личном приеме по адресу: улица Ленина, 85 (вход со стороны улицы Ленинградской - в Городской дворец культуры, 5 этаж, кабинеты 501, 505) или по телефонам 46-70-61 и 46-70-65.