В лесу Хабаровского края нашли уникальные ледяные розы и лилии Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В лесу Хабаровского края нашли ледяные розы, ирисы, орхидеи и лилии. Это не сделано руками людей, такие чудеса творит сама природа. Такой вывод остается сделать, судя по зарисовке младшего научного сотрудника «Заповедного Приамурья» Эдуарда Туги.

- В тайге растет прутьевик вырезанный. Его еще называют шпороцветник или рабдозия. Невзрачные голубые цветочки, резные листья, метровые жесткие стебли. Таким его можно увидеть до первых заморозков. Когда все остальные роскошные листья и цветы убиты утренним октябрьским морозцем, прутьевик вдруг расцветает прекрасными ледяными цветами, - рассказывает Эдуард.

Фокус достаточно прост. Мороз «убивает» цвета, а еще живые корни продолжают гнать сок в засохшие и растрескавшиеся стебли, который вытекает из трещин и застывает вокруг стебля причудливыми ледяными лентами, изогнутыми кристаллами и волнистыми фестонами. Они изгибаются и ветвятся затейливыми ледяными кустами.

Ученые заявляют, что сам механизм явления до конца не понятен. Они же утверждают, что это не так уж и плохо, в природе должно оставаться что-то непонятное и необъяснимое.