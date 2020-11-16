Пьяный пассажир оскорбил полицейского в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пьяный пассажир оскорбил полицейского в Хабаровском крае. Дебошира сняли с поезда «Советская Гавань - Владивосток». По предварительной информации, 36-летний житель Новосибирской области активно нарушал общественный порядок, громко ругался.

- Мужчину привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. К слову, пока правоохранители составляли административный протокол, задержанный публично оскорбил нецензурной бранью сотрудника транспортной полиции, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Фигурант не реагировал на требования правоохранителей прекратить дебош. Полицейские уже провели по данному факту проверку. Материалы уже передали в Комсомольский-на-Амуре следственный отдел на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России. В отношении гражданина возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Мужчина рискует «заработать» год исправительных работ.