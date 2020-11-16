В Хабаровске иностранец украл деньги у приморчанки, чтобы купить билет Фото: УТ МВД России по ДФО

В Хабаровске выходец из сопредельного государства украл кошелек у приморчанки. Потерпевшая, обнаружив пропажу, обратилась за помощью к полицейским. Транспортные полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, в течение нескольких минут установили и задержали подозреваемого в краже.

- Фигурант - 40-летний безработный, ранее судимый. Он признался сотрудникам транспортной полиции, что приехал в Хабаровский край на заработки, но работу найти не смог. Денег на обратный билет у мужчины не было, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Нарушитель признался, что заметил на вокзале в зале ожидания женщину с большим количеством багажа. Он предложил ей донести тяжелые сумки. Потом он воспользовался случаем и похитил из ее дамской сумки кошелек. Пропавшие вещи уже вернули законной владелице. Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.