Хабаровский край получил больше 7,5 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хабаровский край получил больше 7,5 миллиарда рублей на борьбу с COVID-19. Деньги направили в регион из федерального бюджета. Из них транш в 981 миллион рублей направили в октябре-ноябре.

- Из этого объема денег 403 миллиона рублей использовали на стимулирующие выплаты медработникам, 334,5 миллиона рублей - на социальные выплаты безработным, 140,2 миллиона рублей - на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Также направят на стимулирующие выплаты работникам домов престарелых и интернатов 38,2 миллиона рублей, - сообщили в министерстве финансов края.

Кроме того, 65,2 миллиона рублей направили на медицинские нужды. Выдача бесплатных лекарств началась на минувшей неделе. Очередность доставки препаратов формируют по определенным параметрам. Группа риска 65+, наличие сопутствующей патологии, присоединение бактериальной инфекции при установленной пневмонии.