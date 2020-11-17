Жители Хабаровского края выберут, какие дороги ремонтировать в 2021 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Хабаровского края выберут, какие дороги ремонтировать в 2021 году. Голосование пройдет на краевом портале «Голос27» с помощью специального сервиса «Дорожный призыв».

- На сегодняшний день уже составили шорт-лист дорог по итогам анализа обращений граждан, поступивших в аккаунты правительства края в социальных сетях и через официальные обращения, - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Голосование стартует сегодня, 17 ноября, а завершится 10 декабря 2020 года. По его итогам сформируют проект плана ремонта сети автомобильных дорог регионального значения на 2021 год. Продолжается работа по определению проблемных участков с участием граждан. В планах расширить практику по привлечению общественников к контролю за соблюдением требований качества работ, выполняемых подрядными организациями.