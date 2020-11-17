Два водителя получили травмы в аварии на проспекте в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Два водителя получили травмы в аварии на проспекте в Хабаровске. По предварительной информации, инцидент случился вчера, 16 ноября, на проспекте 60-летия Октября. Машина Lada 2121 ехала со стороны улицы Суворова в сторону улицы Аэродромной. В районе дома №42 на проспекте водитель неправильно выбрал дистанцию и врезался во впереди стоящий автомобиль Toyota Prius. Иномарку отбросило на дорожный знак, находящийся слева по ходу движения автомобиля.

- У водителя автомобиля Lada 2121 диагностировали вывих бедра и перелом вертлужной впадины. Водитель машины Toyota Prius отделался ушибленной раной теменной области, - рассказал информированный источник.

Известно также, что по итогу медицинского освидетельствования водитель машины Lada 2121 был пьян, стаж его вождения с 2019 года. Второй участник ДТП был трезв, его стаж вождения с 2017 года.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения.