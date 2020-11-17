В Хабаровском крае продлили беззаявительный порядок предоставления льгот на оплату ЖКУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровском крае продлили беззаявительный порядок предоставления льгот на оплату ЖКУ. Эта мера будет действовать до 31 декабря. Гражданам не придется подавать заявление и документы для продления периода получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления которых истекает до 31 декабря 2020 года.

- Напомним, субсидии предоставляют гражданам на шесть месяцев. Ранее их назначение автоматически продлили на период пандемии до 1 октября. Теперь же вид поддержки пролонгировали до 31 декабря, - рассказали в краевом минсоцзащиты.

Получатели субсидии, у которых срок получения господдержки истекает в период с 1 октября по 31 декабря, смогут получить ее на последующие полгода без подачи заявлений и документов. Не нужно и личное присутствие гражданам, которым необходимо подтвердить инвалидность в период со 2 октября 2020 года по 1 марта 2021 года. На срок продления инвалидности продляется и назначение компенсации на оплату ЖКУ инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.